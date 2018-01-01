برشلونة يضمن مقعده في نصف نهائي كأس الملك على حساب إسبانيول ﻿

ضمن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، مقعده في نصف نهائي كأس الملك بعد تغلبه على نظيره إسبانيول بهدفين مقابل لاشيء برسم دور الربع على أرضية الكامب نو.

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ضمن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، مقعده في نصف نهائي كأس الملك بعد تغلبه على نظيره إسبانيول بهدفين مقابل لاشيء برسم دور الربع على أرضية الكامب نو.



وافتتح لويس سواريز، نجم فريق برشلونة، حصة التسجيل في الدقيقة 9، ليضيف ميسي الهدف الثاني لتذويب فارق الهزيمة 1-0 في لقاء الذهاب، وجاء هدف ميسي من تسديدة غالطت الحارس.



وفي الدقيقة 88 كاد ميسي أن يسجل الهدف الثالث لولا ارتطام الكرة بالعارضة ثم جاءت صافرة الحكم معلنة انتصار برشلونة 2-0، وتأهله إلى نصف النهائي رغم خسارته ذهاباً 1-0.