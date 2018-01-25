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بالصور..كبر منو بـ19 العام واختارت تعيش معاه بفرنسا..الحب يجمع أشهر عارضة أزياء بلاعب شاب من أصول مغربية

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 21:44 بالصور..كبر منو بـ19 العام واختارت تعيش معاه بفرنسا..الحب يجمع أشهر عارضة أزياء بلاعب شاب من أصول مغربية | سبور
بالصور..كبر منو بـ19 العام واختارت تعيش معاه بفرنسا..الحب يجمع أشهر عارضة أزياء بلاعب شاب من أصول مغربية
في خطوة مثيرة، أقدمت عليها النجمة الأمريكية باميلا أندرسون، انتقلت إلى العيش من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة مارسيليا الفرنسية لتكون بجانب حبيبها اللاعب الفرنسي من أصل مغربي عادل رامي،

شـــوف تيفي:

 

في خطوة مثيرة، أقدمت عليها النجمة الأمريكية باميلا أندرسون، انتقلت إلى العيش من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة مارسيليا الفرنسية لتكون بجانب حبيبها اللاعب الفرنسي من أصل مغربي عادل رامي، البالغ من العمر 31 عاما الممارس في نادي مارسيليا.

وفجرت وسائل إعلام فرنسية خبرا انتشر كالنار في الهشيم يفيد أن اللاعب الدولي الفرنسي لكرة القدم والمدافع السابق لنادي إشبيلية الإسباني، يعيش قصة حب مع نجمة التلفزيون وعروض الأزياء الأمريكية باميلا أندرسون رغم فارق السن بينهما.

و كان مدافع المنتخب الفرنسي عادل رامي، البالغ من العمر 31 عاما، غادر بيت الزوجية مع عارضة الأزياء الفرنسية سيدوني بيمون بعدما رزق منها بتوأمين، وفضل إقامة علاقة عاطفية مع النجمة الأمريكية باملا أندرسون التي تبلغ من العمر خمسين عاما.

 

 

 

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شوف تيفي المغرب لاميلا أندرسون مغربي

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