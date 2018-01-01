الجامعة المغربية لكرة القدم توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد السوداني ﻿

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صباح اليوم الخميس اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد السوداني لكرة القدم.

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وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صباح اليوم الخميس اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد السوداني لكرة القدم.

ووقع هذه الاتفاقية فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و الدكتور حسن محمد عبد الله برقو، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

وتنص الاتفاقية، حسب موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تم توقيعها بالمركز الوطني لكرة القدم بمدينة سلا، إلى تبادل الخبرات والمساهمة في تطوير كرة القدم بالبلدين لاسيما في مجالي تكوين الأطر التقنية والتحكيم، بالإضافة إلى برمجة مباريات ودية بين المنتخبات الوطنية للكبار واللاعبين المحليين والأولمبي وكذا تنظيم مقابلات ودية خاصة بالفئات الصغرى والكرة النسوية.