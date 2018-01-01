حصري.. الناصيري يحسم في الطاقم التقني والطبي لفريق الوداد ﻿

علمت شوف سبور من مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، حسم بصفة نهائية في طاقمه الجديد لإدارة فريقه الأول خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

شوف سبور : رشيد محمودي

علمت شوف سبور من مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، حسم بصفة نهائية في طاقمه الجديد لإدارة فريقه الأول خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفادت ذات المصادر، أنه بعد تعيين فوزي البنزرتي مدربا للفريق سيكون مساعده الأول محمد سهيل، رفقة مناف نبي كموعد بدني إضافة إلى عبد الهادي السكتيوي مديرا تقنيا وعبد الرزاق هيفتي طبيا للنادي، وبالنسبة لمدرب الحراس فقد أوكلت المهمة لخالد سينجح.

تجدر الإشارة إلى أن الناصيري أقال الإطار الوطني الحسين عموتة وباقي أفراد طاقمه التقني والطبي.