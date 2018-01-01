المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتفي بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.. ﻿

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمرة السابعة على التوالي، في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي سينظم هذه السنة من 8 إلى 18 فبراير المقبل بالدار البيضاء، برواق يخصصه للاحتفاء بالذكرى

''شـوف تيفي''

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمرة السابعة على التوالي، في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي سينظم هذه السنة من 8 إلى 18 فبراير المقبل بالدار البيضاء، برواق يخصصه للاحتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وسيخصص المجلس، حسب بلاغ له، جل أنشطة هذا الرواق لاحتفاء العالم بالذكرى السبعين لهذا النص المؤسس للقانون الدولي لحقوق الإنسان طيلة السنة الجارية (ابتداء من اليوم العالمي لحقوق الإنسان -10 دجنبر 2017)، من خلال تنظيم مجموعة من التظاهرات المتنوعة من طرف عدة جهات، من بينها الحكومات والجمعيات وآليات الأمم المتحدة ووكالاتها.

ويتوخى المجلس من خلال مشاركته، التي تأتي تحت شعار ''جميعا من أجل حقوق الإنسان''، النهوض بالقيم الكونية المتعلقة بالمساواة، والعدل، والكرامة الإنسانية ومحاربة التمييز التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي قيم ظلت تحافظ على راهنتيها منذ اعتماد الإعلان سنة 1948، مما يؤكد ضرورة الاستمرار في الدفاع عنها والنهوض بها والمسؤولية المشتركة عن ذلك.

كما تشكل برمجة المجلس، حسب البلاغ، فرصة لاستكشاف حقوق جديدة، غير منصوص عليها صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تطرح نفسها على المنتظم الدولي اليوم كحقوق جديدة وجب تكريسها من قبيل حقوق الأشخاص المسنين والحق في الماء، فضلا عن مواجهة التحديات الجديدة التي انبثقت عن ثورة التكنولوجيات الجديدة، وأخلاقيات علم الأحياء، والمقاولات وحقوق الإنسان.

ويتمحور برنامج رواق المجلس حول خمس فقرات رئيسية تتوزع على ''قراءة في الإعلان''، و''مجالات ناشئة لحقوق الإنسان''، و''تكريم''، و''الإعلان والجهات''، و''يوم وكتاب''.

فبالنسبة لفقرة ''قراءة في الإعلان''، سيتم دعوة إحدى الشخصيات (السيدات أمينة لمريني الوهابي، سهير بلحسن، فاطيم العياشي، بشرى بلحاج حميدة، نادية صلاح والسادة علي بن مخلوف، عبد القادر الشاوي، محمد الصغير جنجار، المصطفى الرميد، ميشيل فورست) من أجل تقديم قراءة حرة في أحد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من اختيار الشخصية المدعوة أو تقديم قراءة شاملة للإعلان.

وفي ما يتعلق بفقرة ''مجالات ناشئة لحقوق الإنسان''، سيتم تناول ومناقشة مواضيع ناشئة متعلقة بحقوق الإنسان، من قبيل الحق في الماء (بمشاركة السيدة شرفات أفيلال) والبيئة (بمشاركة السيدة نزهة الوافي). ومن المقرر أيضا تناول موضوعات أخرى مثل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، الحريات الفردية، الثقافة، الرياضة.

وسيخصص رواق المجلس فقرات يومية لتكريم شخصيات ساهمت في النهوض بحقوق الإنسان في المغرب أو في العالم، تقديرا لعملها وجهودها. وفي هذا الإطار سيتم تكريم السيد محمد شفيق، العميد السابق للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكل من نجاة مجيد، وهاني مجلي، والمحجوب الهيبة، وألبير ساسون، ولبولفار، وغيرهم من الشخصيات والجمعيات.

ومن بين الفقرات اليومية الرئيسية برواق المجلس، فقرة خاصة بتقديم مؤلفات وكتب جديدة بحضور مؤلفيها، ومن المؤلفات التي سيتم تقديمها بالرواق في إطار فقرة ''يوم وكتاب'' مؤلف ''فكرة الدستور في المغرب'' لمحمد نبيل مولين، ومؤلف لفتيحة السعيدي ومحمد مولاي حول طرد مغاربة الجزائر وآخر حول الهجرة الموسمية النسائية بإسبانيا لصاحبته شادية عراب، ومذكرات المحامي الشهير هنري لوكلير، ''الجنسانية والعزوبة في المغرب'' لسناء العاجي وكتاب محمد البشيري ''جهاد الحب''.

أما مشاركة اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، فستتميز بمساهمة فعاليات المجتمع المدني من كل جهة لتسليط الضوء على مادة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومناقشتها، حيث ستتناول كل لجنة حقا أو مادة من مواد الإعلان من خلال شهادات أو مبادرات ميدانية تجسد تفعيلها.

وجـــدير بالذكر أن رواق المجلس، الذي يمتد على مساحة 340 متر مربع، سيستضيف أكثر من 50 نشاطا وما يقارب 200 متدخل من المغرب وعدد من الدول، منها تونس والسنغال ومالي وبلجيكا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا، ونيجيريا.