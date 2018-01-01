خبــراء قانــونيون.. يمـكن أن تصدر مذكـرة بـحث ''وطنـية '' أو ''دولية'' في حق ''حـامي الدين'' لأجـل إلقاء القبض علـيه مادام يتهرب من المثول أمام القضاء.. ﻿

رغــم أن مـحكمة الاستئناف بفاس قررت استدعاء ''حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية المتورط بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' حسب الشهود لأجل المثول أمام قاضي التحقيق

''شـوف تيفي'' محمد القاسمي

رغــم أن مـحكمة الاستئناف بفاس قررت استدعاء ''حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية المتورط بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' حسب الشهود لأجل المثول أمام قاضي التحقيق لحضور جلسة 24 يناير2017 وذلك على خلفية ''القتل العمد'' إلا أنه لم يحضر إلى قاعة الجلسة بدعـوى أنه في مهمة برلمانية خارج أرض الوطن ولم يبرر ذلك إلا عبر بعض وسائل الإعــلام .

وفي هذا الصدد تساءل العديد من المتتبعين والفاعلين الحقوقيين، وبعض المنظمات والهيآت الوطنية في إشكالية عدم مثول ''حامي الدين'' أمام المحكمة رغم توصل زوجته باستدعاء الحضور ، يقول الحبيب حاجي المحامي المقرب من الملف مستغربا ''قرأنا حسب بعض المقالات أن المتهم خارج أرض الوطن ، ونحن على علم أنه سيستعمل آلية سفريات إلى الخارج في إطار تكليفات من طرف فريقه البرلماني'' مضيفا : '' هذه عادة البرلمانين عندما يتورطون في ملفات قضائية ، ويحاولون الضغط بمبرر مهمات رسمية وذلك بالتحايل على القانون والقضاء، وهذا يجعل البرلماني في وضع من لا يحترم القضاء وبلده ومؤسسات الدولة بشكل عام ، ولا أحد يقبل النصب والاحتيال على القانون مهما كانت صفته أو منصبه ... ''

وأوضــح الحبيب حاجي لــ : ''شوف تيفي'' أن زوجة ''حامي الدين'' قـد توصلت بالاستدعاء ، والمسطرة القانونية تؤكد أن المـدان يبلغ بعنوانه إلى أي شخص بالعنوان الذي يقيم به ، وفي هذه الحالة لا يمكن لزوجته إلا تبليغه بالاستدعاء، ولاسيما أن الخبر تم تداوله عبر وسائل الإعلام الوطنية بشكل كبير ، فمبرر عدم التوصل هو تحايل على القانون في هذه الحالة ، مشددا أنه من المفروض على قاضي التحقيق أن يلتجأ معه إلى الفصل 146 من مسطرة القانون الجنائي والذي ينص على ''الأمر بالإحضار'' ، مبرزا أن المحكمة لا يمكن أن ''تتعاتق '' معه في اتخاذ الاجراءات القانونية الـلازمة إلا أنها ستتعامل بمنطق القانون والتدرج في الفصول القانونية المتعلقة بالاستدعاء ، ابتداء من ''الأمر بالإحضار'' إلى ''إصدار مذكرة بحث وطنية أو دولية''.

في نفس السياق، أبــرز المحامي جواد التويمي بنجلون أن أسلوب ''حامي الدين'' في التهرب من المثول أمام المحكمة سيجعل قاضي التحقيق يتخذ الإجراء القانوني الأشـد لإحضاره نظرا لخطورة الحدث والتطورات التي طرأت عليه ، ولاسيما وأن الأمر يتعلق بـ''شهادة الشهود'' فالمحكمة ملزمة بإحضاره والاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه لأجل اتخاذ القرار في المتابعة في ''حالة اعتقال'' من عدمها ، وصرح قائــلا : ''القانون والموت بحال بحال مكيعقل على تا شي واحد''، مشيرا أن زوجته توصلت بالاستدعاء ، إذن يجب على قاضي التحقيق أن يتخذ قرار الاستخدام والإلتجاء إلى الشرطة لأجل إحضاره ، مضيفا أن هذا ما سيكون عندما يتأكد للمحكمة أنه تبلغ شخصيا .

وأكــد جواد التويمي بنجلون المحامي بهيئة دفاع الطالب القاعدي ''آيت الجيد'' أن الأمر بالإحضار لـرجال الأمن هي الخطوة القانونية المقبلة عند قاضي التحقيق ، في حالة ما وقع على التبليغ أو وقعت زوجته للمرة الثانية، أو ستضطر المحكمة لإصدار مذكرة بحث وطنية أو دولية في حقه بناء على ملتمس النيابة العامة أو يتخذ القرار بشكل فردي وهذا سيسيء إلى الوطن على حد قوله ، معلقا على عدم استجابته لمحكمة الاستئناف بفاس أنه تحد للقضاء ولما راكمته الدولة المغربية في إطار الحفاظ على دولة الحق والمؤسسات ، مستنكرا الدعم السياسي الذي يحظى به من خلال البلاغات والبيانات من طرف ''البيجيدي'' الحزب الأغلبي المشارك في الحكومة والذي يعتبر أحد القياديين البارزين فيه، مسترسلا أن ما يقوم به الحزب الذي يسير الحكومة هو خارج القانون وضرب لاستقلالية القضاء وتأثير عليه واستهتار به.

هـذا ورغم مرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة .