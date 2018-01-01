ناديان سعوديان يرغبان في ضم وليد أزارو ﻿

أفادت تقارير مصرية، أن الدولي المغربي وليد أزارو، تلقى عرضين مغريين من الدوري السعودي الممتاز، من أجل الانتقال إليهما، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

''شوف تيفي'' عبدالغفور ضرار

أفادت تقارير مصرية، أن الدولي المغربي وليد أزارو، تلقى عرضين مغريين من الدوري السعودي الممتاز، من أجل الانتقال إليهما، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت نفس التقارير، أن كلا من الهلال السعودي و النصر السعودي، عرضا أربعة ملايين دولار، لمسؤولي النادي المصري، من أجل التخلي عن الدولي المغربي، الذي تألق في مباريات عصبة الأبطال الإفريقية، والدوري المصري، رغم أنه وجد صعوبة في التأقلم خلال بداية مقامه مع الفريق المصري.

ويذكر أن وليد أزارو كان قد انتقل إلى الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، بصفقة قياسية بلغت حوالي 1.3 مليون دولار .