هاشنو تقرر في حق الجاني اللي شفر سيدتين تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ﻿

على خلفية نشر شريط فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يوثق لعملية سرقة تحت التهديد والعنف في حق سيدتين، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة أمن البيضاء-آنفــا من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة من ذوي

شوف تيفي

على خلفية نشر شريط فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوثق لعملية سرقة تحت التهديد والعنف في حق سيدتين، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة أمن البيضاء-آنفــا من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة من ذوي السوابق العديدة في السرقة ومحاولة السرقة بالعنف تحت التهديد، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب هذا الفعل الجرمي، وذلك يومه الخميس.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن إيقاف المشتبه به جاء تفاعلا مع شريط الفيديو حيث باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها وكشفت معطيات البحث الأولي أن المعني تمكن خلال هذه العملية من سرقة هاتفين نقالين من الضحيتين وذلك باستعمال العنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بمدخل عمارة سكنية.

هذا وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.