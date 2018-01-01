مؤلم..نهاية مروعة لحياة شابة بطنجة وصاحبها هرب بعدما ماتت ﻿

شهد شارع مولاي إسماعيل (طريق الرباط) بمدينة طنجة، فجر يومه الخميس، وقوع حادثة سير مروعة، خلفت مصرع فتاة شابة، عقب اصطدام سيارة خفيفة كانت بداخلها رفقة شخص آخر بعمود خاص بنفق تحت أرضي.

"شوف تيفي"

شهد شارع مولاي إسماعيل (طريق الرباط) بمدينة طنجة، فجر يومه الخميس، وقوع حادثة سير مروعة، خلفت مصرع فتاة شابة، عقب اصطدام سيارة خفيفة كانت بداخلها رفقة شخص آخر بعمود خاص بنفق تحت أرضي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر قيد حياتها 28 سنة، وشخص آخر كان برفقتها فر إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد وقوع الحادث ولم يترك بداخل السيارة أي وثائق تثبت هوية الفتاة.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الضحية تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار"، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن هويتها وهوية الشاب الذي كان برفقتها.