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ماركا الإسبانية تجلد أشرف حكيمي

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 19:13 ماركا الإسبانية تجلد أشرف حكيمي | سبور
ماركا الإسبانية تجلد أشرف حكيمي
خصصت صحيفة '' ماركا '' الإسبانية، حيزا مهما لتوجيه الانتقادات للاعب الدولي أشرف حكيمي الممارس رفقة فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعد إقصاء فريقه من منافسات كأس الملك أمام نظيره ليغانيس.

'' شوف سبور''

خصصت صحيفة '' ماركا '' الإسبانية، حيزا مهما لتوجيه الانتقادات للاعب الدولي أشرف حكيمي الممارس رفقة فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعد إقصاء فريقه من منافسات كأس الملك أمام نظيره ليغانيس.

و قالت الصحيفة المدريدية إن حكيمي عاش كابوسا طيلة تواجده في الملعب موضحة أنه ارتكب جملة من الأخطاء أبرزها تمريره لكرة سيئة، والتي لم يحسن زميله ناتشو استلامها، ليستغلها مهاجم ليغانيس ويسددها بقوة في مرمى كيكو كاسيا.

وأضاف المصدر نفسه أن الفرنسي زين الدين زيدان حاول حماية لاعبه المغربي، من خلال إعطائه فرصة جديدة بالإبقاء عليه في التشكيلة الأساسية، لكن صافرات الاستهجان أُطلقت على صاحب الـ19 سنة بدون رحمة ووجهت له ضغطا كبيرا ليتم تغييره بداني كارفخال.

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شوف سبور المغرب ماركا أشرف حكيمي ريال مدريد

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