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صادم.. التلاميذ المغاربة كسالى في الرياضيات والعلوم وها كيفاش

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 19:07 صادم.. التلاميذ المغاربة كسالى في الرياضيات والعلوم وها كيفاش | مجتمع
صادم.. التلاميذ المغاربة كسالى في الرياضيات والعلوم وها كيفاش
كشف تقرير أخير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن نتائج أداء التلاميذ المغاربة في الرياضيات والعلوم ''أقل من ضعيف''.

شوف تيفي

كشف تقرير أخير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن نتائج أداء التلاميذ المغاربة في الرياضيات والعلوم ''أقل من ضعيف''.

وأضاف التقرير، أنه بحسب نتائج الاختبار الذي أجري ما بين سنتي 2011 و2015، فإن التلاميذ المغاربة ''يعانون من صعوبات في الجبر والاستدلال وفي مجال الاحتمالات''.

وفيما يخص أداء التلاميذ حسب خصائصهم الشخصية والمدرسية، فقد أشار التقرير إلى أن ''الإناث أظهرن تفوقا على الذكور في العلوم''، مضيفا أن التلاميذ الذين حصلوا على أضعف أداء هم التلاميذ الأكبر سنا، بينما التلاميذ الذين حققوا إنجازا متوسطا، أو عاليا أو متقدما هم التلاميذ الأصغر سنا.

وتابع التقرير أن 62 في المائة من تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي، صرحوا أنه لم يسبق لهم ''أبدا'' أن تغيبوا '' أو تغيبوا نادرا'' عن الدراسة، موضحا أن هذه النسبة لا تختلف كثيرا عن النسبة المسجلة على الصعيد الدولي والتي تناهز 67 في المائة، في حين صرح 70 في المائة من تلاميذ المستوى الإعدادي بأنهم لم يتغيبوا إلا نادرا أو أبدا، وهي نسبة أكبر من تلك التي على الصعيد الدولي، والتي تبلغ 61 في المائة.

‫شوف تيفي

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تلاميذ تقرير المجلس الجبر الرياضيات

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