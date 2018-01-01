خاص : غاريدو يدعو لاعبيه لوجبة غذاء ويستثني رئيسه حسبان ﻿

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الخميس، أن خوان كارلوس غاريدو، وجه دعوة للاعبيه لتناول وجبة الغذاء بملعب الوازيس مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية من أجل تذويب الضغوطات النفسية التي يمرون منها بسبب

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الخميس، أن خوان كارلوس غاريدو، وجه دعوة للاعبيه لتناول وجبة الغذاء بملعب الوازيس مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية من أجل تذويب الضغوطات النفسية التي يمرون منها بسبب مشاكلهم المادية.

وذكرت ذات المصادر، أن المدرب الإسباني وجه الدعوة لكافة اللاعبين وباقي الأطقم التقنية والطبية واستثنى الرئيس سعيد حسبان علما أنه تخلف عن اجتماعه مع اللاعبين لتسوية أوضاعهم المادية.

ويحاول غاريدو التخفيف من هموم الطاقم الطبي والإداري الذين يعملون بشكل شبه تطوعي حيث أنهم لم يحصلوا على واجبهم الشهري منذ شهور.