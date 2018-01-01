عاجل.. نيمار يرحـــل إلى ريال مدريد !!! ﻿

قررت إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، السماح للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا بالرحيل إلى فريق ريال مدريد، في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

" شوف سبور"

قررت إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، السماح للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا بالرحيل إلى فريق ريال مدريد، في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكر موقع " كوول" أن ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان، وعد نيمار بالسماح له بمغادرة ملعب "حديقة الأمراء" للانضمام إلى الريال الصيف المقبل، في حال تمكن من قيادة الفريق لمعانقة لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشار الموقع الروسي إلى أن النجم البرازيلي أخبر المقربين منه برغبته في العودة إلى إسبانيا، وبالتحديد إلى النادي الملكي غريم فريقه السابق برشلونة.