تفاصيل جد خطيرة..ها كيفاش ذبح شاب عائلتو بتطوان ﻿

في جديد مجزرة حي بوسافو بمدينة تطوان، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''أيوب'' البالغ من العمر 28 سنة، أقدم على ذبح شقيقه ووالدته في البداية داخل منزل الأسرة، قبل أن يعمد إلى ذبح ابنة وابن شقيقته بسطح

"شوف تيفي"

في جديد مجزرة حي بوسافو بمدينة تطوان، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "أيوب" البالغ من العمر 28 سنة، أقدم على ذبح شقيقه ووالدته في البداية داخل منزل الأسرة، قبل أن يعمد إلى ذبح ابنة وابن شقيقته بسطح المنزل من الوريد إلى الوريد.



وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر وجه طعنات خطيرة لشقيقته الكبرى على مستوى البطن، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، تمكنت من الفرار خارج المنزل وهي غارقة في بحر من الدماء.

وأبرز ذات المصدر أن "أيوب"، حاول كذلك قتل ابنين آخرين لشقيقته لكنهما تمكنا من الفرار لدى الجيران، قبل أن ينتقل إلى ولاية الأمن لتسليم نفسه.