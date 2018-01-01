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سيارات نفعية من مجلس جهة فاس-مكناس إلى ولاية الأمن بالعاصمة العلمية بغلاف مالي يناهز 353 ألف درهم

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 18:00 سيارات نفعية من مجلس جهة فاس-مكناس إلى ولاية الأمن بالعاصمة العلمية بغلاف مالي يناهز 353 ألف درهم | مجتمع
سيارات نفعية من مجلس جهة فاس-مكناس إلى ولاية الأمن بالعاصمة العلمية بغلاف مالي يناهز 353 ألف درهم
تسلمت ولاية أمن فاس ، عشية اليوم الخميس ، مجموعة من السيارات النفعية مساهمة من مجلس جهة فاس-مكناس، كلفت غلافا ماليا ناهز 353 ألف درهم.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"



تسلمت ولاية أمن فاس ، عشية اليوم الخميس ، مجموعة من السيارات النفعية مساهمة من مجلس جهة فاس-مكناس، كلفت غلافا ماليا ناهز 353 ألف درهم.

ويتعلق الأمر بسبع سيارات من الحجم المتوسط (219 ألف درهم) وسيارتين خفيفتين (134 ألف درهم)، سلمت في حفل حضره السادة امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وسعيد زنيبر والي الجهة عامل عمالة فاس، وعبد الإله السعيد والي أمن فاس، وعدة شخصيات.

وتندرج هذه المبادرة في إطار شراكة عامة بين المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن فاس والمجالس المحلية، بما فيها مجلس الجهة والمجلس الإقليمي ومجلس المدينة.

وسلمت هذه السيارات في حلتها الأصلية، حيث ستشتغل المصالح الأمنية على إضافة اللمسات التقنية المطلوبة من خلال تدعيمها بالكراسي والواقيات والأضواء الأمنية المنبهة وشعار الأمن الوطني، على أن تكون جاهزة للخدمة في غضون الثلاثة أيام المقبلة.

ومن المقرر أن تتسلم ولاية أمن فاس في الأسابيع القليلة القادمة دراجات نارية سريعة ومتطورة من مجلس الجهة أيضا، رصد لها غلاف مالي يقدر ب86 ألف درهم.

وينتظر أن تحصل ولاية أمن فاس على دفعة مماثلة من هذه الآليات من طرف كل من المجلس الإقليمي ومجلس المدينة، تفعيلا للشراكة بين هذه المؤسسة الأمنية ومختلف المجالس تحقيقا لأمن المواطن.

 

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية فاس جهة فاس مكناس المواطن

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