عاجل ومؤلم.. شوفو شنو وقع لزوج شقيقة مرتكب مجزرة تطوان بعدما تذبحو ليه ولادو من الوريد إلى الوريد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن زوج شقيقة مرتكب مجزرة حي بوسافو وبالتحدي بتطوان، حل قبل قليل من يومه الخميس، بمنزل الأسرة المتواجد بزنقة 13 بالقرب من دار العجزة والذي شهد وقوع الجريمة، حيث دخل في حالة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن زوج شقيقة مرتكب مجزرة حي بوسافو وبالتحدي بتطوان، حل قبل قليل من يومه الخميس، بمنزل الأسرة المتواجد بزنقة 13 بالقرب من دار العجزة والذي شهد وقوع الجريمة، حيث دخل في حالة هيستيرية وهو يذرف الدموع، حزنا على سقوط ابنيه ضحية لـ "أيوب" الذي أقدم على ذبحهم من الوريد إلى الوريد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الزوج، نقلته المصالح الأمنية إلى ولاية الأمن بتطوان من أجل الاستماع إليه للكشف عن خيوط وملابسات هذه الجريمة البشعة.

ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن المعطيات الأولى تشير إلى أن المتورط في هذه الجريمة والذي يعاني من اضطرابات نفسية، كان مهاجرا سابقا بدولة قطر.





