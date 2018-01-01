حمودان يكشف لـ '' شوف سبور'' أنه واحد من ضحايا '' فيسبوك'' ﻿

كشف أحمد حمودان، مهاجم المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق اتحاد طنجة، يوم أمس الأربعاء، أنه كان ضحية حساب فيسبوكي مزور لأحد محبيه، مؤكدا أن لا علاقة له بالتدوينة التي أثارت حفيظة

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

كشف أحمد حمودان، مهاجم المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق اتحاد طنجة، يوم أمس الأربعاء، أنه كان ضحية حساب فيسبوكي مزور لأحد محبيه، مؤكدا أن لا علاقة له بالتدوينة التي أثارت حفيظة الجماهير الودادية.

وأكد حمودان، في تصريح لـ '' شوف سبور، أنه لم يكتب أي تدوينة متعلقة بانتقاله لفريق الوداد البيضاوي أو استفزازه للجماهير البيضاوية، موضحا أن مجموعة من محبيه لا يترددون في إحداث صفحات باسمه ويدونون أخبارا لا علاقة له بها.

وبخصوص مستقبله الرياضي خلال فترة الانتقالات الجارية تابع قائلا :'' الحمد لله أنا فرحان ومستقر مع فريق اتحاد طنجة والعقد لي عندي مع الفريق ديالي هو نفسه لي نقدر نلقاه مع فريق كبير داخل البطولة''.





