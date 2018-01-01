حسبان يخلف وعده للاعبين ويسافر الى فرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر مطلعة ، أن رئيس الرجاء الرياضي ، سعيد حسبان، أخلف وعده للاعبي الفريق، بعدما كان مقررا أن يلتقي بهم اليوم من أجل صرف جزء من مستحقاتهم المالية العالقة، التي وعدهم بها في وقت

"شوف تيفي" عبدالغفور ضرار

علمت "شوف تيفي"، من مصادر مطلعة ، أن رئيس الرجاء الرياضي ، سعيد حسبان، أخلف وعده للاعبي الفريق، بعدما كان مقررا أن يلتقي بهم اليوم من أجل صرف جزء من مستحقاتهم المالية العالقة، التي وعدهم بها في وقت سابق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الرئيس الرجاوي، سافر اليوم إلى الديار الفرنسية لأسباب شخصية، حيث تفاجأ لاعبو الفريق الأخضر، بغياب الرئيس عن التداريب اليوم بملعب الوازيس ، حيث كان قد طلب من اللاعبين مهلة لمدة 10 أيام من أجل توفير السيولة المالية لتسديد مستحقاتهم المالية.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد فرضت على سعيد حسبان عقد الجمع العام الاستثنائي ، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في أجل لا يتعدى 30 يوما، بعدما كان قد قرر حسبان رفع أشغال الجمع العام الذي عقد في 12 يناير الماضي، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم في الآجال القانوني أي قبل 20 يوما من الجمع العام.