عاجل.. تفاصيل خطيرة عن مرتكب مجزرة تطوان +تفاصيل مروعة ﻿

في جديد المجزرة التي هزت حي بوسافو بمدينة تطوان، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني أن المعني بالأمر المتورط في ذبح والدته وطفلين توأم يبلغان من العمر قيد حياتهما 4 سنوات وشقيقه، يعاني من اضطرابات نفسية

"شوف تيفي"

في جديد المجزرة التي هزت حي بوسافو بمدينة تطوان، علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني أن المعني بالأمر المتورط في ذبح والدته وطفلين توأم يبلغان من العمر قيد حياتهما 4 سنوات وشقيقه، يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة إدمانه على مخدر "الحشيش".

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر يبلغ من العمر قيد حياته 28 سنة، معروف بإدمانه على مخدر "الحشيش"، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تحقق معه في هذه اللحظات بولاية أمن تطوان.

وأوضح أن نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان يتواجد في هذه اللحظات بمسرح الجريمة رفقة الشرطة العلمية التي تقوم بمهامها في جمع الأدلة بعد نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات، مشيرا إلى أن أخت المعني بالأمر "أم التوأم" تم نقلها هي الأخرى إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها.





