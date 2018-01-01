عاجل ورسميا.. هذه هي تفاصيل مجزرة تطوان المروعة ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد علم لدى السلطات المحلية لعمالة تطوان أن شخصا أقدم يومه الخميس 25 يناير 2018 بمنزل عائلته بحي بوسافو على تعريض عدد من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض متسببا في وفاة

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" فقد علم لدى السلطات المحلية لعمالة تطوان أن شخصا أقدم يومه الخميس 25 يناير 2018 بمنزل عائلته بحي بوسافو على تعريض عدد من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض متسببا في وفاة أمه وأخيه واثنين من أبناء أخته، وإصابة أخته بجروح نقلت على إثرها إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي الإسعافات الضرورية.

وحسب السلطات المحلية فإن المعطيات الأولية، تبرز بأن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكدت السلطات أنه تم توقيف الجاني من قبل السلطات الأمنية حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





