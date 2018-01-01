مهاجر مغربي يسقط ضحية عملية تزوير خطيرة ويوجه أصابع الاتهام للمسؤولين ببلدية أكادير ﻿

وجد مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا يملك محلات تجارية، نفسه ضحية لعملية تزوير خطيرة، بعد أن قام المكتري المدعو ''ع. ط'' بتقديم وثيقة إلى المحكمة التجارية بمدينة أكادير تفيد بموافقة المهاجر صاحب الملك

''شوف تيفي''

وجد مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا يملك محلات تجارية، نفسه ضحية لعملية تزوير خطيرة، بعد أن قام المكتري المدعو ''ع. ط'' بتقديم وثيقة إلى المحكمة التجارية بمدينة أكادير تفيد بموافقة المهاجر صاحب الملك العقاري المكون من محلات عقارية بالحي الصناعي على إجراء تغييرات جذرية عبر هدم الجدارين الفاصلين وجعلها محلا واحدا بدلا من محل واحد.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد راسل المهاجر المغربي ''مولاي عبد العزيز العثماني'' الجهات المختصة ومنها وزارة العدل والحريات، للنظر في ملفه بعد أن بات مهددا في هضم حقوقه المشروعة بحكم تواجده خارج أرض الوطن، خاصة أنه فوجئ عند زيارته للمغرب بأن المحلات الثلاثة التي كان يكتريها لشخص واحد أصبحت محلا واحد، دون علمه أو موافقته، قبل أن يصدم بتقديم المكتري وثيقة تفيد موافقته على ذلك.

وأشار ذات المصدر أن المهاجر المغربي، وجه أصابع الاتهام للمسؤولين ببلدية أكادير بالتواطؤ، وموافقتهم على توقيع إشهاد دون تواجده، وأكد أن التوقيع ليس توقيعه وأن المعني بالأمر زوره ووافق عليه المسؤولون بالبلدية، حيث تم تزوير ذلك في 2014 وتقديم الوثيقة المزروة إلى المحكمة دون علمه مستغلين غيابه وإقامته في بلجيكا.