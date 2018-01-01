انفــــراد..زوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فالمحمدية مبغاتش تنازل ليه ﻿

كشفت مصادر مطلعة قريبة من قضية الكوبل السياسي التي يتابع فيها رئيس جماعة فضالات رفقة عشيقته بتهمة الخيانة والفساد، أن زوجة مصطفى الملوكي رفضت التنازل لزوجها أمام القضاء.

شـــوف يفي:

كشفت مصادر مطلعة قريبة من قضية الكوبل السياسي التي يتابع فيها رئيس جماعة فضالات رفقة عشيقته بتهمة الخيانة والفساد، أن زوجة مصطفى الملوكي رفضت التنازل لزوجها أمام القضاء.

و قد حضرت الزوجة صباح يومه الخميس، إلى المحكمة و رفضت أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية التنازل لزوجها و مسامحته على خيانته لها التي دامت حسبها لأزيد من 3 سنوات.

و سبق و كشفت الزوجة أن مصطفى الملوكي، عرض عليها مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل عن متابعته عقب ضبطه داخل شقة للفساد بالمحمدية رفقة إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع ببنسليمان.

و معلوم أن الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قرر يومه الخميس،تمديد الحراسة النظرية لرئيس جماعة فضالات مصطفى الملوكي و عشيقته أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد لمدة 24 ساعة.