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انفــــراد..زوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فالمحمدية مبغاتش تنازل ليه

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 15:32 انفــــراد..زوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فالمحمدية مبغاتش تنازل ليه | حوادث و حقوق
انفــــراد..زوجة رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فالمحمدية مبغاتش تنازل ليه
كشفت مصادر مطلعة قريبة من قضية الكوبل السياسي التي يتابع فيها رئيس جماعة فضالات رفقة عشيقته بتهمة الخيانة والفساد، أن زوجة مصطفى الملوكي رفضت التنازل لزوجها أمام القضاء.

شـــوف يفي:

 كشفت مصادر مطلعة قريبة من قضية الكوبل السياسي التي يتابع فيها رئيس جماعة فضالات رفقة عشيقته بتهمة الخيانة والفساد، أن زوجة مصطفى الملوكي رفضت التنازل لزوجها أمام القضاء.

و قد حضرت الزوجة صباح يومه الخميس، إلى المحكمة و رفضت أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية التنازل لزوجها و مسامحته على خيانته لها التي دامت حسبها لأزيد من 3 سنوات.

 و سبق و كشفت الزوجة أن مصطفى الملوكي، عرض عليها مبلغ 100 مليون سنتيم حتى تتنازل عن متابعته عقب ضبطه داخل شقة للفساد بالمحمدية رفقة إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع ببنسليمان.

 و معلوم أن الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قرر يومه الخميس،تمديد الحراسة النظرية لرئيس جماعة فضالات مصطفى الملوكي و عشيقته أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد لمدة 24 ساعة.

 

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المغرب شوف تيفي فضلات بنسليمان رئيس جماعة إكرام بوعبيد

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