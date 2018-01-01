منخرطو الرجاء يجتمعون لاختيار مرشح واحد لخلافة حسبان ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف تيفي''، أن منخرطي فريق الرجاء الرياضي، عقدوا اجتماعا فيما بينهم لمناقشة الوضع القائم في الفريق الأخضر، بعد صدور قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعقد الجمع العام

''شوف تيفي'' عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف تيفي''، أن منخرطي فريق الرجاء الرياضي، عقدوا اجتماعا فيما بينهم لمناقشة الوضع القائم في الفريق الأخضر، بعد صدور قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعقد الجمع العام الاستثنائي ، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في أجل لا يتعدى 30 يوما.

وأضافت نفس المصادر، أن المنخرطين سيختارون ما بين علي حمدي و يوسف بوعبيد اللذين عبرا عن رغبتهما في الترشح و رئاسة الفريق الأخضر، من أجل دخول سباق الرئاسة ودعمه ماليا و معنويا، والتصويت عليه ليكون رئيسا جديدا للفريق الأخضر خلفا لحسبان الرئيس الحالي.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، قد عقد جمعه العام في 12 يناير الماضي، حيث لم يكتمل بعدما رفع سعيد حسبان رئيس الفريق أشغال الجمع العام بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم في الآجال القانوني أي قبل 20 يوما من الجمع العام.