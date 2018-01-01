توشيح ''إدريس اليزمي'' بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط ﻿

تسلم ''إدريس اليزمي'' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أمس الأربعاء بالرباط، وسام ليوبولد من درجة ضابط، من نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بالحكومة البلجيكية، السيد ديديي

''شــوف تيفي''

تسلم ''إدريس اليزمي'' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أمس الأربعاء بالرباط، وسام ليوبولد من درجة ضابط، من نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بالحكومة البلجيكية، السيد ديديي ريندرز.

وذكر ''بلاغ'' للمجلس أنه تم منح الوسام للسيد اليزمي، خلال حفل أقامه سفير بلجيكا المعتمد بالرباط السيد مارك ترنتيزو، بحضور عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية، وذلك بمناسبة زيارة عمل وزير الخارجية البلجيكي للمغرب.

تجـــدر الإشارة إلى أن وسام ليوبولد يعد أعلى وسام بلجيكي ويعود تاريخ العمل بمنحه إلى سنة 1832، على يد الملك البلجيكي ليوبولد الأول، ليكون بذلك أول وأعرق وسام ببلجيكا.