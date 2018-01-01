 فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور | حوادث و حقوق

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي البيضاء بالكريموجين | حوادث و حقوق

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية | مجتمع

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية

خطير وبالفيديو..شاب مغربي يغامر بحياته بالرباط | مجتمع

خطير وبالفيديو..شاب مغربي يغامر بحياته بالرباط

فيديو: هدف جميل لـ وليد أزارو مع الأهلي المصري قبل قليل في مرمى الرجاء | بووز

فيديو: هدف جميل لـ ''وليد أزارو'' مع الأهلي المصري قبل قليل في مرمى الرجاء

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 15:15 فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع
فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي
قامت المصالح الأمنية ، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال إمام مسجد، عقب ضبطه متلبسا بممارسة الجنس رفقة عشيقته داخل أحد المنازل بدوار سي عباس بآسفي.

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية ، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال إمام مسجد، عقب ضبطه متلبسا بممارسة الجنس رفقة عشيقته داخل أحد المنازل بدوار سي عباس بآسفي.

وحسب مصادر محلية فإن إمام المسجد وبعد دخوله إلى المنزل رفقة عشيقته، قامت الساكنة بمحاصرته، وتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وأوقفتهما وهما في حالة تلبس.

وأشارت ذات المصادر أن الساكنة، تقدمت سابقا بشكاية للمصالح الأمنية، اتهمت من خلالها الإمام بالفساد رفقة عشيقته، موضحة بأن الموقوفين سيمثلان يومه الخميس أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي آسفي الجنس إمام وكيل الملك المحكمة الابتدائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية | مجتمع

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية

خطير وبالفيديو..شاب مغربي يغامر بحياته بالرباط | مجتمع

خطير وبالفيديو..شاب مغربي يغامر بحياته بالرباط

من بعد ما حصلوها في شقة الفساد بالمحمدية.. المغاربة يهاجمهون إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب وهاشنو داروا | مجتمع

من بعد ما حصلوها في شقة الفساد بالمحمدية.. المغاربة يهاجمهون إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب وهاشنو داروا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لقجع والحداوي يتدخلان لحل معاناة عائلة أشهر لاعب مغربي العربي الزاولي بعد حكم الإفراغ | بــووز
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..لقجع والحداوي يتدخلان لحل معاناة عائلة أشهر لاعب مغربي العربي الزاولي بعد حكم الإفراغ

لقجع يطلق رسميا دبلوم مدرب كاف برو من المغرب و يؤكد ..بغينا المدربين ديالنا يوصلو للعالمية | بــووز

لقجع يطلق رسميا دبلوم مدرب ''كاف برو'' من المغرب و يؤكد ..بغينا المدربين ديالنا يوصلو للعالمية

قبل دور الربع..السلامي واثق و يتحدى الرهان وهذا ما قاله عن توجيهات رونار و حضوره في تداريب الأسود في منافسات الشان | بــووز

قبل دور الربع..السلامي واثق و يتحدى الرهان وهذا ما قاله عن توجيهات رونار و حضوره في تداريب الأسود في منافسات الشان

شاب مغربي طالع ليه الدم.. بغيت نمشي لفلسطين نحارب الصهاينة | بــووز

شاب مغربي طالع ليه الدم.. بغيت نمشي لفلسطين نحارب الصهاينة

﻿

آخر المستجدات

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع
منذ 6 دقائق

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور | حوادث و حقوق

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.