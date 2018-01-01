فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي ﻿

قامت المصالح الأمنية ، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال إمام مسجد، عقب ضبطه متلبسا بممارسة الجنس رفقة عشيقته داخل أحد المنازل بدوار سي عباس بآسفي.

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية ، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال إمام مسجد، عقب ضبطه متلبسا بممارسة الجنس رفقة عشيقته داخل أحد المنازل بدوار سي عباس بآسفي.

وحسب مصادر محلية فإن إمام المسجد وبعد دخوله إلى المنزل رفقة عشيقته، قامت الساكنة بمحاصرته، وتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وأوقفتهما وهما في حالة تلبس.

وأشارت ذات المصادر أن الساكنة، تقدمت سابقا بشكاية للمصالح الأمنية، اتهمت من خلالها الإمام بالفساد رفقة عشيقته، موضحة بأن الموقوفين سيمثلان يومه الخميس أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي.