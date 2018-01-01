زيدان: سأواصل القتال حتى نهاية المشوار ﻿

أعرب زين الدين زيدان، مدرب فريق رِيال مدريد، عن إحباطه الكبير بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة أمام ليغانيس بهدفين دون رد، مشيرا إلى ضرورة تقبل الوضع واستئناف العمل من أجل

''شوف تيفي''

أعرب زين الدين زيدان، مدرب فريق رِيال مدريد، عن إحباطه الكبير بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة أمام ليغانيس بهدفين دون رد، مشيرا إلى ضرورة تقبل الوضع واستئناف العمل من أجل التحضير للمباريات والاستحقاقات المقبلة.

وتابع المدرب الفرنسي، في تصريح لقناة ''بي إن سبورت'' قائلا : ''أنا محبط للغاية، أشعر بضربة موجعة، لكن يجب علينا تقبل الوضع والنهوض اليوم لاستئناف العمل، أنا المسؤول عن كل شيء هنا، يجب عدم إلقاء اللوم على اللاعبين''، مضيفا '' ينبغي علي تحمل المسؤولية، سأصارع وسأواصل القتال حتى نهاية المشوار، يجب علينا نسيان مقابلة الليلة''.

ويذكر أن ريال مدريد أصبح ينافس فقط على دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه في دور الربع النهائي باريس سان جيرمان، بعد خروجه من كأس الملك وابتعاده عن الصدارة في الدوري بـ19 نقطة كاملة.