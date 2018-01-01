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الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 15:04 الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع
الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات
استعانت مصالح الدرك الملكي والتي اعتقلت قبل أيام 8 من عناصر القوات المساعدة لاشتباهها في تواطؤهم مع بارونات الاتجار الدولي في المخدرات، بمروحيات متطورة لاختراق شبكة الرادارات التي كشفت عنها

''شوف تيفي''

استعانت مصالح الدرك الملكي والتي اعتقلت قبل أيام 8 من عناصر القوات المساعدة لاشتباهها في تواطؤهم مع بارونات الاتجار الدولي في المخدرات، بمروحيات متطورة لاختراق شبكة الرادارات التي كشفت عنها التحقيقات التي قامت بها السلطات الإسبانية قبل أيام.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس، أن مثل هذه الطائرات التي استعملت في عمليات المسح الجوي لمحاربة الاتجار الدولي في المخدرات، تستعمل لأول مرة في المغرب مسنودة بصور من الأٌقمار الصناعية من أجل تحديد المجال الذي تشتغل فيه شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

وأضافت اليومية أن العملية أشرفت عليها قيادات عليا من الدرك الملكي بتعليمات صارمة من القائد الجديد للدرك الملكي محمد حرمو، حيث استعان بقوات من ''النخبة'' من أجل القيام بعملية مسح شاملة للسواحل المتوسطية التي تستعمل لتهريب المخدرات باستعمال قاعدة معطيات معلوماتية محينة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلطات الإسبانية المخدرات مصالح الدرك الملكي

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