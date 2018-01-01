عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي البيضاء بالكريموجين ﻿

شهدت وكالة بنكية تابعة لمجموعة التجاري وفابنك بمنطقة السبيت نواحي الدارالبيضاء صباح يومه الخميس واقعة جد خطيرة بعدما نفدت عصابة مكونة من 5 أشخاص عملية سرقة خطيرة همت مبلغ 85 مليون سنتيم من زبون

شوف تيفي:

شهدت وكالة بنكية تابعة لمجموعة التجاري وفابنك بمنطقة السبيت نواحي الدارالبيضاء صباح يومه الخميس واقعة جد خطيرة بعدما نفدت عصابة مكونة من 5 أشخاص عملية سرقة خطيرة همت مبلغ 85 مليون سنتيم من زبون الوكالة.

العصابة قامت بسرقة المبلغ من يد الموظف الذي كان يرافق الزبون إلى سيارته بالقوة بالوكالة المتواجدة بحي النخيل بتيط مليل نواحي الدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الضحية الذي كان يحمل مبلغا ماليا مهما قُدر بحوالي85 مليون درهم تعرض للسرقة بالقوة حيث استعمل أفراد العصابة "الكريموجين"، ليلوذ بعدها بالفرار لوجهة غير معلومة.

هذا وبعد الواقعة حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات السرقة.