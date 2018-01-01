 إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة ﻿
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إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 15:02 إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق
إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة
أحبطت عناصر الجمارك، بتعاون مع الأمن، بمعبر باب سبتة، مساء أمس الأربعاء، عملية لتهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

''شـوف تيفي''

 أحبطت عناصر الجمارك، بتعاون مع الأمن، بمعبر باب سبتة، مساء أمس الأربعاء، عملية لتهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر فرقة المراقبة المختلطة المكونة من عناصر الجمارك والأمن عثرت على هذه الكمية من المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا، كانت في طريقها نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأوضح المصدر نفسه أن المخدرات كانت مدسوسة بعناية في عدة مخابئ معدة على مستوى الجوانح الخلفية للسيارة وبابيها الأماميين وداخل العجلة الاحتياطية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إيقاف سائقة السيارة، وهي مواطنة مغربية مقيمة بإسبانيا، حيث ستتم إحالتها على الشرطة القضائية لتعميق البحث في هذه العملية، قبل إحالتها على العدالة.

‫شوف تيفي

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شـوف تيفي تهريب كيلوغرامات مخدر

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