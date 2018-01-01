حسبان يتحدى الجامعة وهذا ما قرره ﻿

يستعد سعيد حسبان للرد على بلاغ جامعة كرة القدم الذي أرغمه على عقد جمع عام استثنائي للرجاء.

شوف سبور

يستعد سعيد حسبان للرد على بلاغ جامعة كرة القدم الذي أرغمه على عقد جمع عام استثنائي للرجاء.

وكشفت مصادر مقربة من حسبان أنه سيطعن في قرار لجنة الحكامة بدعوى أنها ليست لها الصلاحية للبث في الجموع العامة للأندية وأن الجهة المخول لها الخوض في الموضوع هي المنخرطون والسلطة المحلية والعصبة الاحترافية التي كانت ممثلة بعضو منها خلال الجمع العام ولم تصدر أي اعتراض في شأنه.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الخميس، فإنه من المنتظر أن يرجح حسبان عدم إجراء الجمع العام الاستثنائي إلى عدم وجود أي مرشح قانوني حسب القانون الداخلي للرجاء وأن الظرفية غير مناسبة لإجراء أي تغيير إداري.

يشار أن سعيد حسبان -وفق ذات اليومية- سيصر على إتمام ولايته المحددة في أربع سنوات والتهييء لإنشاء شركة رياضية .