رسميا وبالصور.. انطلاق رخصة دبلوم المدرب القاري للمحترفين ﻿

انطلقت في هذه الأثناء، ورشة تقديم دبلوم المدربين المحترفين بشراكة بين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، واللجنة التقنية تحت رئاسة كالوشا بواليا، وبإشراف من أنطوني بافوي.

شوف سبور : رشيد محمودي

انطلقت في هذه الأثناء، ورشة تقديم دبلوم المدربين المحترفين بشراكة بين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، واللجنة التقنية تحت رئاسة كالوشا بواليا، وبإشراف من أنطوني بافوي.

وعرف المؤتمر الصحفي توقيع الاتفاقية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي بحضور مجموهة من المدربين المغاربة للمشاركة في هذا التكوين الاحترافي بعد اختيار المغرب لإطلاق هذا الدبلوم، نتيجة لانخراطه في تطوير كرة القدم محليا وعلى الصعيد القاري.

وتعتبر استراتيجية التطوير من أجل التميز، والتي وضعها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، هي نظرة يتقاسمها مع رئيس الكاف السيد أحمد أحمد.