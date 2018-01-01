عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح قوية وتساقطات ثلجية، ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل.

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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح قوية وتساقطات ثلجية، ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب أن تسجل درجات الحراة الدنيا ما بين ناقص 10 درجات وناقص 5 درحات، ودرجات الحرارة العليا ما بين ناقص درجة واحدة و4 درجات بكل من أقاليم إفران وصفرو وخنيفرة وبولمان وميدلت وبني ملال وأزيلال وتنغير والحوز.

كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأقاليم شفشاون وتاونات وتازة والحسيمة وشيشاوة وفكيك وتاوريرت وجرادة وفاس ومولاي يعقوب والحاجب ووجدة وجرسيف وبركان والخميسات وخريبكة والرشيدية وورزازات وزاكورة وتارودانت، أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 ودرجة واحدة، ودرجات الحرارة العليا ما بين 5 و9 درجات.

وتتوقع المديرية، أيضا، هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و80 كلم في الساعة حسب المناطق يوم غد الجمعة وصباح بعد غد السبت، بكل من أقاليم الصويرة وآسفي (جنوب) وطانطان وطرفاية والعيون والداخلة وبوجدور وورزازات (مرتفعات).

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية ستهم المرتفعات التي يتعدى علوها 800 متر وستهم حسب المناطق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والشرق، وهضاب الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أن هذه التساقطات الثلجية قد تكون موضوع نشرة خاصة.