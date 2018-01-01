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هذا هو الشرط الوحيد للسماح لرونالدو بمغادرة الميرينغي

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 14:29 هذا هو الشرط الوحيد للسماح لرونالدو بمغادرة الميرينغي | سبور
هذا هو الشرط الوحيد للسماح لرونالدو بمغادرة الميرينغي
وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، شرطا للسماح برحيل هدافها ونجمها كريستيانو رونالدو، نهاية الموسم الحالي، حسب ما كشفته تقارير صحفية.

شوف سبور

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، شرطا للسماح برحيل هدافها ونجمها كريستيانو رونالدو، نهاية الموسم الحالي، حسب ما كشفته تقارير صحفية.

وأكدت صحيفة ''آس'' أن إدارة ريال مدريد ترحب بقرار رونالدو، ولن تضع أي عوائق أمام رحيله، خاصة إذا تلقى النادي عرضا ماديا مناسبا لبيعه، لكن في نفس الوقت فإن الإدارة لن تسمح لصاحب الـ32 عاما بمغادرة الفريق، إلا بعد أن تضمن أولا، التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير مؤخرا إلى أن اللاعب البرتغالي، غير سعيد في العاصمة الإسبانية بالوقت الراهن، ويفكر في الرحيل عن ''الميرنغي'' والعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد.

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سبور شوف تيفي ريال مدريد كريستيانو رونالدو الرحيل

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