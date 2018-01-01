أمن الحي الحسني يطيح بالمسمى ''الشافعي'' المتورط في ارتكاب خمس قضايا تتعلق بتكوين عصابة اجرامية ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء 24 يناير الجاري، من توقيف المسمى ''الشافعي''، البالغ من العمر 26 سنة، وذلك للإشتباه في ارتباطه

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء 24 يناير الجاري، من توقيف المسمى ''الشافعي''، البالغ من العمر 26 سنة، وذلك للإشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد كان المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه بارتكاب خمس قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف أحد مشاركيه في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، والذي تم تشخيص هويته الكاملة ويجري البحث لضبطه هو الآخر.

يذكر أن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' كانت قد نشرت خبرا مؤداه أن المشتبه به يتحدى عناصر الشرطة التي تعذر عليها توقيفه، زاعمة بأن هذا الأخير اقترف ما يناهز 300 عملية سرقة واعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وهو الخبر الذي أوضحت التحريات الأمنية المنجزة أنه عار من الصحة ولا أساس له في الواقع.

ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه به على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية.