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يا ربي السلامة..عصابة مسلحة بغات تكريسي بوليسي في كازا

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 14:21 يا ربي السلامة..عصابة مسلحة بغات تكريسي بوليسي في كازا | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..عصابة مسلحة بغات تكريسي بوليسي في كازا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، اعترضوا سبيل شرطي ينتمي لفرقة الدراجين، خلال الساعات الأولى من يومه الخميس، على مستوى شارع 2 مارس بمنطقة بين المدون بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، اعترضوا سبيل شرطي ينتمي لفرقة الدراجين، خلال الساعات الأولى من يومه الخميس، على مستوى شارع 2 مارس بمنطقة بين المدون بالبيضاء.

وحسب المصدر ذاته فإن الشرطي والذي كان خارج الخدمة، تفاجأ بثلاثة شبان يعترضون سبيله، حيث أشهر أحدهم سلاحا أبيض في وجهه، ما دفع بالشرطي إلى تهديد هذا الأخير باستخدام سلاحه الوظيفي.

وأشار ذات المصدر أن الشرطي تمكن من السيطرة على المعني بالأمر ووضع له الأصفاد بينما فر شركاؤه إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن الشرطي أبلغ فرقة النجدة التي حلت بعين المكان رفقة فرقة الدراجين حيث تم اقتياد الموقوف إلى دائرة أمنية قبل تسليمه للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان.

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المغرب شوف تيفي الشرطي فرقة النجدة الشرطة القضائية الدراجين

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