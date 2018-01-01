 بــأمر ملـكي.. افتتـاح السنة القضائية بمحكمة النقض بــالــرباط ﻿
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بــأمر ملـكي.. افتتـاح السنة القضائية بمحكمة النقض بــالــرباط

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 14:14 بــأمر ملـكي.. افتتـاح السنة القضائية بمحكمة النقض بــالــرباط | بوليتيك
بــأمر ملـكي.. افتتـاح السنة القضائية بمحكمة النقض بــالــرباط
بـــأمر ملكي تم اليوم افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض بالرباط، حيث استعرض السيد مصطفى فارس رئيس محكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهم منجزات السنة الماضية وإحصاء عام

''شــوف تيفي''

بـــأمر ملكي تم اليوم افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض بالرباط، حيث استعرض السيد مصطفى فارس رئيس محكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهم منجزات السنة الماضية وإحصاء عام لعدد الملفات التي تم البث فيها لمختلف القضايا المدنية والشرعية والجنائية والتجارية وكافة الملفات المدرجة ، ومالم ينجز منها .

في ذات الوقت ألقى بدوره السيد الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة ''امحمد عبد النباوي ''عرضا لمنجزات النيابة العامة خلال سنة 2017 واستعرض أيضا الإكراهات المتواجدة أمام تراكم الملفات والحلول المقترحة لذلك.

هـــذا وقد حضر الافتتاح كل من السيد وزير العدل محمد أوجار ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ونائب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووالي الرباط سلا والمندوب السامي لإدارة السجون والمسؤولين القضائيين من الشخصيات السامية المدنية والعسكرية.

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