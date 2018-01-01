ســــــكوب..هاشنو لقاو البوليس فالشقة اللي حصلو فيها أصغر رئيسة جماعة هي و عشيقها رئيس جماعة فضالات بالمحمدية ''عوازل طبية ولباس نوم نسائي ''Chemise de nuit''+ تطورات جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة قريبة من ملف اعتقال الكوبل السياسي مصطفى الملوكي و إكرام بوعبيد أن العناصر الأمنية عثرت على لباس نوم نسائي ''Chemise de nuit'' داخل الشقة بالمحمدية.

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة قريبة من ملف اعتقال الكوبل السياسي مصطفى الملوكي و إكرام بوعبيد أن العناصر الأمنية عثرت على لباس نوم نسائي ''Chemise de nuit'' داخل الشقة بالمحمدية.

و كشفت مصادرنا أنه إضافة إلى ذلك تم العثور على عوازل طبية داخل غرفة النوم بالشقة المتواجدة بحي الوفاء و التي كان يكتريها مصطفى الملوكي ب7000 درهم للشهر.

و معلوم أن الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قرر يومه الخميس،تمديد الحراسة النظرية لرئيس جماعة فضالات مصطفى الملوكي و عشيقته أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد لمدة 24 ساعة.