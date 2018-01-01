 المجلس الحكومي يناقش القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور | حوادث و حقوق

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي البيضاء بالكريموجين | حوادث و حقوق

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية | مجتمع

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية

خطير وبالفيديو..شاب مغربي يغامر بحياته بالرباط | مجتمع

خطير وبالفيديو..شاب مغربي يغامر بحياته بالرباط

فيديو: هدف جميل لـ وليد أزارو مع الأهلي المصري قبل قليل في مرمى الرجاء | بووز

فيديو: هدف جميل لـ ''وليد أزارو'' مع الأهلي المصري قبل قليل في مرمى الرجاء

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

المجلس الحكومي يناقش القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 13:13 المجلس الحكومي يناقش القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة | بوليتيك
المجلس الحكومي يناقش القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة
اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 25 يناير 2018 القطاعات التي يشرف عليها الوزراء الجدد حيوية واستراتيجية وتندرج ضمن أولوية الأولويات الحكومية،

"شــوف تيفي"

  اعتبر رئيس الحكومة   سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 25 يناير 2018 القطاعات التي يشرف عليها الوزراء الجدد حيوية واستراتيجية وتندرج ضمن أولوية الأولويات الحكومية، مؤكدا في نفس السياق أن الحكومة لها استراتيجية وأفق في هذه المجالات.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى أن يكونوا عند حسن ظن   الملك وأوفياء لانتظارات المواطنين والمواطنات، متمنيا لهم كامل التوفيق، وشدد على ضرورة تعاون الجميع من أجل التطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية ومعالجة الخصاص الذي تعاني منه عدد من القطاعات خاصة الصحة والتعليم.

وكان  الملك محمد السادس قد عين يوم الاثنين 22 يناير 2018، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ثلاث وزراء وكاتبين للدولة، بحضور رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل من: عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أناس الدكالي، وزيرا للصحة؛ محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي؛ محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

ووصف رئيس الحكومة مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة الذي يتدارسه المجلس الحكومي اليوم الخميس 25 يناير 2018، بالمشروع المهم والمهيكل لأنه سيسهل بالدرجة الأولى عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر عدد من الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، الذي شدد رئيس الحكومة على ما يوليه له من أهمية بالغة.

هـــــذا وقد أوضح  أن هذا المشروع تطلب وقتا طويلا في الاستشارة نظرا لأهميته، شاكرا أعضاء الحكومة خاصة وزارة العدل والأمانة العامة، والإدارة العمومية، لتعاونهم في إخراج هذا المشروع المهم، الأمر الذي يبرز الإرادة القوية للحكومة في إخراج عدد من المشاريع المهيكلة. 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي رئيس الحكومة المغرب العثماني رئيس الحكومة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

بــأمر ملـكي.. افتتـاح السنة القضائية بمحكمة النقض بــالــرباط | بوليتيك

بــأمر ملـكي.. افتتـاح السنة القضائية بمحكمة النقض بــالــرباط

عـــــــــــاجل : تــأجيل النظـر فـي قـضية محمد زيــان | بوليتيك

عـــــــــــاجل : تــأجيل النظـر فـي قـضية ''محمد زيــان''

صــــادم.. رفــاق الزفزافي يتسلمون الحشيش من عائلاتهم بسجن عكاشة والهواتف النقالة .. وها شنو وقع | بوليتيك

صــــادم.. رفــاق ''الزفزافي'' يتسلمون الحشيش من عائلاتهم بسجن ''عكاشة'' والهواتف النقالة .. وها شنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لقجع والحداوي يتدخلان لحل معاناة عائلة أشهر لاعب مغربي العربي الزاولي بعد حكم الإفراغ | بــووز
منذ 44 دقيقة

بالفيديو..لقجع والحداوي يتدخلان لحل معاناة عائلة أشهر لاعب مغربي العربي الزاولي بعد حكم الإفراغ

لقجع يطلق رسميا دبلوم مدرب كاف برو من المغرب و يؤكد ..بغينا المدربين ديالنا يوصلو للعالمية | بــووز

لقجع يطلق رسميا دبلوم مدرب ''كاف برو'' من المغرب و يؤكد ..بغينا المدربين ديالنا يوصلو للعالمية

قبل دور الربع..السلامي واثق و يتحدى الرهان وهذا ما قاله عن توجيهات رونار و حضوره في تداريب الأسود في منافسات الشان | بــووز

قبل دور الربع..السلامي واثق و يتحدى الرهان وهذا ما قاله عن توجيهات رونار و حضوره في تداريب الأسود في منافسات الشان

شاب مغربي طالع ليه الدم.. بغيت نمشي لفلسطين نحارب الصهاينة | بــووز

شاب مغربي طالع ليه الدم.. بغيت نمشي لفلسطين نحارب الصهاينة

﻿

آخر المستجدات

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع
منذ 10 دقائق

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور | حوادث و حقوق

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.