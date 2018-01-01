المجلس الحكومي يناقش القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ﻿

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 25 يناير 2018 القطاعات التي يشرف عليها الوزراء الجدد حيوية واستراتيجية وتندرج ضمن أولوية الأولويات الحكومية،

"شــوف تيفي"

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 25 يناير 2018 القطاعات التي يشرف عليها الوزراء الجدد حيوية واستراتيجية وتندرج ضمن أولوية الأولويات الحكومية، مؤكدا في نفس السياق أن الحكومة لها استراتيجية وأفق في هذه المجالات.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى أن يكونوا عند حسن ظن الملك وأوفياء لانتظارات المواطنين والمواطنات، متمنيا لهم كامل التوفيق، وشدد على ضرورة تعاون الجميع من أجل التطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية ومعالجة الخصاص الذي تعاني منه عدد من القطاعات خاصة الصحة والتعليم.

وكان الملك محمد السادس قد عين يوم الاثنين 22 يناير 2018، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ثلاث وزراء وكاتبين للدولة، بحضور رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل من: عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أناس الدكالي، وزيرا للصحة؛ محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي؛ محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

ووصف رئيس الحكومة مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة الذي يتدارسه المجلس الحكومي اليوم الخميس 25 يناير 2018، بالمشروع المهم والمهيكل لأنه سيسهل بالدرجة الأولى عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر عدد من الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، الذي شدد رئيس الحكومة على ما يوليه له من أهمية بالغة.

هـــــذا وقد أوضح أن هذا المشروع تطلب وقتا طويلا في الاستشارة نظرا لأهميته، شاكرا أعضاء الحكومة خاصة وزارة العدل والأمانة العامة، والإدارة العمومية، لتعاونهم في إخراج هذا المشروع المهم، الأمر الذي يبرز الإرادة القوية للحكومة في إخراج عدد من المشاريع المهيكلة.