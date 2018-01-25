خطير وبالصور..شخص في حالة سكر عربد وخرب مستشفى الفنيدق ﻿

شهد مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، حوالي الساعة الرابعة من صباح يومه الخميس، واقعة خطيرة، بطلها شخص في حالة سكر طافح، أقدم على العربدة وتخريب الممتلكات، وإدخال الرعب والهلع في قلوب المرضى.

"شوف تيفي"

شهد مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، حوالي الساعة الرابعة من صباح يومه الخميس، واقعة خطيرة، بطلها شخص في حالة سكر طافح، أقدم على العربدة وتخريب الممتلكات، وإدخال الرعب والهلع في قلوب المرضى.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المعني بالأمر حل بمستعجلات المستشفى المذكور إثر إصابات طفيفة، وادعى تعرضه للسرقة وطالب الحصول على شهادة طبية، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي رفض منح شهادة له تفيد بأنه تعرض لإصابات خطيرة، ما جعله يعربد ويعتدي على رجل أمن خاص.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وأوقفت المعني بالأمر والذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.