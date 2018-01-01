 عاجل..ها شنو قالت أصغر رئيسة جماعة وعشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ﻿
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عاجل..ها شنو قالت أصغر رئيسة جماعة وعشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 12:27 عاجل..ها شنو قالت أصغر رئيسة جماعة وعشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية | حوادث و حقوق
عاجل..ها شنو قالت أصغر رئيسة جماعة وعشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات، أنكرا التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات، أنكرا التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يومه الأربعاء.

وأكد المحامي المكلف بالدفاع عن الموقوفين لـ "شوف تيفي" أن إكرام ومصطفى لم يتم إيقافهما داخل الشقة بل بالشارع العام، مشيرا بأنهما أنكرا التهم الموجهة إليهما.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد ومصطفى الملوكي، يتواجدان في هذه اللحظات من يومه الخميس داخل المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بحضور المحامي المكلف بالدفاع عنهما ومحامي زوجة رئيس جماعة فضالات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إكرام بوعبيد مصطفى الملوكي المحكمة الابتدائية

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