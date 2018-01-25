انفراد.. لقجع ينقذ عائلة الزاولي من التشرد+صور ﻿

كشف مصدر قريب من عائلة العربي الزاولي، اليوم الخميس، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدخل شخصيا لحل أزمة السكن بعد الإعلان عن تنفيذ حكم بالإفراغ من طرف وزارة الشباب والرياضة.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من عائلة العربي الزاولي، اليوم الخميس، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدخل شخصيا لحل أزمة السكن بعد الإعلان عن تنفيذ حكم بالإفراغ من طرف وزارة الشباب والرياضة.

وأفادت ذات المصادر، أن لقجع تفاعل مباشرة بعد توصله برسالة مصطفى الحداوي رئيس جمعية المحترفين المغاربة وقرر اتخاذ إجراءات مستعجلة كحل بديل لإنقاذ العائلة من التشرد.

وحسب ذات المصادر، فقد عبر محمد بنحيي رئيس عمالة عين السبع الحي المحمدي بدوره عن سعادته لتقديم المساعدة اللازمة لأسرة الزاولي وذلك بوقف تنفيذ الافراغ إلى حين توصل العائلة بحل بديل.