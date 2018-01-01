من بعد ما حصلوها في شقة الفساد بالمحمدية.. المغاربة يهاجمهون إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب وهاشنو داروا ﻿

بعدما ضُبطت الشابة إكرام بوعبيد رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم ابن سليمان، رفقة عشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة جمعة فضالات بـبن سليمان في شقة للفساد بالمحمدية ليلة

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بعدما ضُبطت الشابة إكرام بوعبيد رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم ابن سليمان، رفقة عشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة جمعة فضالات بـبن سليمان في شقة للفساد بالمحمدية ليلة الثلاثاء-الأربعاء، هاجم مجموعة من النشطاء المغاربة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ناعتينها بأبشع الصفات.

وعبر هؤلاء الفيسبوكيون عن استنكارهم الكبير، من الفضيحة التي هزت البيت السياسي، قائلين إنهم وضعوا الثقة الكاملة في شخص لا يستحق ذلك المنصب.

فيما البعض الآخر لم يتردد في سب وشتم إكرام بوعبيد مطالبينها بالتنحي عن رئاسة جماعة أولاد علي الطوالع.

تجدر الإشارة، إلى أن العناصر الأمنية لمدينة المحمدية اعتقلت المعنيين بالأمر إلى الدائرة الأمنية من أجل التحقيق معهما ومتابعتهما في المنسوب إليهما.