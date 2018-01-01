عـــــــــــاجل : تــأجيل النظـر فـي قـضية ''محمد زيــان'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه بعد مثول النقيب ''محمد زيان'' قبل قليل من يومه الخميس 25 يناير 2018 أمام الغرفة المدنية الأولى بالرباط، وذلك بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تم تأجيل النظر في قضيته

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أنه بعد مثول النقيب ''محمد زيان'' قبل قليل من يومه الخميس 25 يناير 2018 أمام الغرفة المدنية الأولى بالرباط، وذلك بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تم تأجيل النظر في قضيته إلى 22 فبراير 2017 .

وفــي هذا الصدد سبق وتقدم كل من الوكيل العام بالرباط ومدير السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، بشكاية في بداية شهر يوليوز ، بعد ما قام النقيب ''محمد زيان'' بنشر ''فيديو'' عبر موقع ''اليوتوب'' على شكل رسالة اعتبرها حينذاك بالتاريخية وحاول توضيح بعض ما يتعلق بملف أحداث الحسيمة .

هـــذا وقد أثارت الرسالة جدلا واسعا بين مصدق ومكذب إلى أن تدخلت النيابة العامة على الخط، للكشف عن حقيقتها وملابساتها في الجلسة التي خصصت لأجل النظر في موضوعها.