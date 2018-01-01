صــــادم.. رفــاق ''الزفزافي'' يتسلمون الحشيش من عائلاتهم بسجن ''عكاشة'' والهواتف النقالة .. وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن حراس سجن عكاشة بالدار البيضاء أحبطوا البارحة محاولة لتسريب المخدرات إلى أحد السجناء المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة ، والأمر يتعلق بالمعتقل رشيد

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن حراس سجن عكاشة بالدار البيضاء أحبطوا البارحة محاولة لتسريب المخدرات إلى أحد السجناء المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة ، والأمر يتعلق بالمعتقل رشيد اعماروش.

وأضـــافت ذات ''المصادر'' أنه قد تم إيقاف والد المعتقل ، وبحوزته علب سجائر، كان ينوي تسليمها لابنه، وأثناء تفتيشها عثر على كمية من المخدرات داخل علب السجائر، كمـا حاول تسليم ابنه هاتفا محمولا كان يخفيه في ملابسه الداخلية في مكان يستحيي الحراس أن يخضعوه للمراقبة أو تفتيشه نظرا لسنه .

هـــذا وفور حجز المخدرات والهاتف، تــم إبلاغ النيابة العامة، في انتظار إجراء بحث في الموضوع من قبل الضابطة القضائية المختصة،كمــا تم تقديم والد المعتقل بسبب محاولة تسريب الممنوعات للسجن .