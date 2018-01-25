 عاجل وبالصورة..مثول أصغر رئيسة جماعة رفقة عشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توشيح إدريس اليزمي بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط | بوليتيك

توشيح ''إدريس اليزمي'' بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط

توشيح إدريس اليزمي بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط | مجتمع

توشيح ''إدريس اليزمي'' بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور | حوادث و حقوق

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات | مجتمع

الدرك يستعين بقوات النخبة ومروحيات متطورة لاختراق بارونات المخدرات

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي البيضاء بالكريموجين | حوادث و حقوق

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية | مجتمع

عــــاجل و هام للمغاربة..انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وتساقطات ثلجية

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

عاجل وبالصورة..مثول أصغر رئيسة جماعة رفقة عشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 10:46 عاجل وبالصورة..مثول أصغر رئيسة جماعة رفقة عشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..مثول أصغر رئيسة جماعة رفقة عشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها رئيس جماعة فضالات، يمثلان في هذه اللحظات من يومه الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها رئيس جماعة فضالات، يمثلان في هذه اللحظات من يومه الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وأكد المصدر ذاته أن والد إكرام بوعبيد الرئيس السابق لجماعة أولاد علي الطوالع، وبعض أفراد أسرتها يتواجدون في هذه اللحظات أمام المحكمة، مشيرا إلى أن القلق والغضب يظهرأن على أسرتها.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد وعشيقها، تم ضبطهما من طرف المصالح الأمنية داخل شقة فساد بحي الوفاء بالمحمدية، ليلة أول أمس الثلاثاء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إكرام بوعبيد رئيس جماعة فضالات حي الوفاء العشيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور | حوادث و حقوق

عـــاجل و صــــادم: مجزرة الجديدة تتكرر بتطوان..ذبح مو وختو وولادها التوأم +الصور

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي البيضاء بالكريموجين | حوادث و حقوق

عــــاجل..على طريقة الأفلام..عصابة حضاو رجل عند الفلوس فالبنكة ومنين كان مْخرج 85 مليون شفروه نواحي البيضاء بالكريموجين

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

إحباط عملية تهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

أمن الحي الحسني يطيح بالمسمى الشافعي المتورط في ارتكاب خمس قضايا تتعلق بتكوين عصابة اجرامية | حوادث و حقوق

أمن الحي الحسني يطيح بالمسمى ''الشافعي'' المتورط في ارتكاب خمس قضايا تتعلق بتكوين عصابة اجرامية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لقجع والحداوي يتدخلان لحل معاناة عائلة أشهر لاعب مغربي العربي الزاولي بعد حكم الإفراغ | بــووز
منذ 46 دقيقة

بالفيديو..لقجع والحداوي يتدخلان لحل معاناة عائلة أشهر لاعب مغربي العربي الزاولي بعد حكم الإفراغ

لقجع يطلق رسميا دبلوم مدرب كاف برو من المغرب و يؤكد ..بغينا المدربين ديالنا يوصلو للعالمية | بــووز

لقجع يطلق رسميا دبلوم مدرب ''كاف برو'' من المغرب و يؤكد ..بغينا المدربين ديالنا يوصلو للعالمية

قبل دور الربع..السلامي واثق و يتحدى الرهان وهذا ما قاله عن توجيهات رونار و حضوره في تداريب الأسود في منافسات الشان | بــووز

قبل دور الربع..السلامي واثق و يتحدى الرهان وهذا ما قاله عن توجيهات رونار و حضوره في تداريب الأسود في منافسات الشان

شاب مغربي طالع ليه الدم.. بغيت نمشي لفلسطين نحارب الصهاينة | بــووز

شاب مغربي طالع ليه الدم.. بغيت نمشي لفلسطين نحارب الصهاينة

﻿

آخر المستجدات

توشيح إدريس اليزمي بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط | بوليتيك
منذ 28 ثانية

توشيح ''إدريس اليزمي'' بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط

توشيح إدريس اليزمي بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط | مجتمع

توشيح ''إدريس اليزمي'' بالوسام البلجيكي ليوبولد من درجة ضابط

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي | مجتمع

فضيحة..إمام مسجد حصلوه متلبس بممارسة الجنس مع صاحبتو بآسفي

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي | بوليتيك

المغرب يجدد دعمه الكامل لترشيح بلجيكا للحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.