عاجل وبالصورة..مثول أصغر رئيسة جماعة رفقة عشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها رئيس جماعة فضالات، يمثلان في هذه اللحظات من يومه الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها رئيس جماعة فضالات، يمثلان في هذه اللحظات من يومه الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وأكد المصدر ذاته أن والد إكرام بوعبيد الرئيس السابق لجماعة أولاد علي الطوالع، وبعض أفراد أسرتها يتواجدون في هذه اللحظات أمام المحكمة، مشيرا إلى أن القلق والغضب يظهرأن على أسرتها.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد وعشيقها، تم ضبطهما من طرف المصالح الأمنية داخل شقة فساد بحي الوفاء بالمحمدية، ليلة أول أمس الثلاثاء.