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وأخــيرا .. ملف ''الزفزافي'' ورفاقه يدخل منعرجا حاسما .. وهذه آخر التطورات والمستجدات

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 10:28 وأخــيرا .. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل منعرجا حاسما .. وهذه آخر التطورات والمستجدات | بوليتيك
وأخــيرا .. ملف ''الزفزافي'' ورفاقه يدخل منعرجا حاسما .. وهذه آخر التطورات والمستجدات
بعد شهور من الاستماع إلى هيئة دفاع المعتقلين والطرف المدني والنيابة العامة تدخل محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر خلفية أحداث الحسيمة منعرجا حاسما ابتداء من يوم غد الجمعة .

''شــوف تيفي''

بعد شهور من الاستماع إلى هيئة دفاع المعتقلين والطرف المدني والنيابة العامة تدخل محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر خلفية أحداث الحسيمة منعرجا حاسما ابتداء من يوم غد الجمعة .

 قرار رئيس الجلسة ''علي الطرشي'' هذا المرة لم يكن عاديا ، حيث أبان عن عزمه للشروع في الاستماع للمتهمين البالغ عددهم 54 فردا، الشــيء الذي استوعـبه دفاع الطرفين ، لاسيما لما قرر التأجيل بعد المداخلة الأخيرة للنقيب الجامعي ولم يعط الحق في التعقيب للنيابة العامة ولا الطرف المدني ، مشددا أن الوقت لا يرحم وأنه من الواجب الاستماع إلى ''الزفزافي'' ورفاقه والحسم في ملف ما بات يعرف بــ''حراك الريف''.

 هــذا وقـد قرر القاضــي أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن يكون يومه الخميس موعد البث في الملتمسات والدفوع الشكلية والطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع خلال مرافعاتها التي استغرقت جلسات عدة بما في ذلك ملتمسات النيابة العامة على أن يشرع في الاستماع إلى المتهمين في جلسة الجمعة .

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شوف تيفي محكمة الاستئناف الدار البيضاء حراك الريف

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