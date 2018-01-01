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هام للمغاربة..البرد بزاف وأجواء غائمة في هاذ المناطق اليوم الخميس

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 10:17 هام للمغاربة..البرد بزاف وأجواء غائمة في هاذ المناطق اليوم الخميس | مجتمع
هام للمغاربة..البرد بزاف وأجواء غائمة في هاذ المناطق اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق المناطق الشمالية الغربية خلال الصباح.

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق المناطق الشمالية الغربية خلال الصباح.

وسيلاحظ، ابتداء من الزوال، مرور سحب كثيفة فوق منطقة طنجة، ستمتد خلال الليلة الموالية حتى السهول المتواجدة شمال الجديدة واللوكوس والغرب والريف الغربي. وعدا ذلك، ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي من الشمال الشرقي بجنوب البلاد، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي، وأحيانا من الشمال عموما بباقي الأرجاء.

كما ستتناثر حبات رملية محلية بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى، وما بين 10 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 09 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ومابين 13 و 18 درجة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا بجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و 26 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستصل إلى ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية.

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