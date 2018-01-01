شركات ضخمة.... ''غوغل'' و ''فيسبوك'' و ''أبل'' و ''أمازون'' تصرف مبالغ ضخمة لأجل الإعلانات عبر الإنترنت ﻿

أنفقت شركة غوغل 18 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2017 بهدف تمرير مصالحها في البلاد، وفق تقاريرإعلامية، ويعد هذا الإنفاق هو الأعلى بين شركات التقنية التي تصرف سنوياً

''شوف تيفي''

أنفقت شركة غوغل 18 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2017 بهدف تمرير مصالحها في البلاد، وفق تقاريرإعلامية، ويعد هذا الإنفاق هو الأعلى بين شركات التقنية التي تصرف سنوياً عشرات الملايين بهدف تأليب مجموعات الضغط في الكونغرس والوكالات الفيدرالية والبيت الأبيض والحصول على دعمها في قضايا مختلفة كالهجرة والإصلاح الضريبي ومكافحة الاحتكار.

وفي هذا الصدد فمن القضايا التي أنفقت عليها غوغل الملايين، قضية تعديل القوانين المتعلقة بالإعلانات على الإنترنت، الإنفاق القياسي لم يقتصر على غوغل، بل شمل شركات ضخمة مثل فيسبوك وأبل وأمازون، ففيسبوك أنفقت نحو سبعة عشر مليون دولار لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالإعلانات الرقمية التي تعدّ محوراً مركزياً في عملياتها، إضافة إلى السياسات الضريبية العالمية وحيادية الإنترنت، حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربي.

وأمازون من جهتها أنفقت على مجموعات الضغط 13 مليون دولار على قضايا الهجرة والإصلاح الضريبي والاستحواذ على سلسلة متاجر هول فودز، وفي المقابل، أنفقت أبل 7 ملايين دولار على قضايا كالتغير المناخي والتطبيقات الصحية، والسيارات الذكية.