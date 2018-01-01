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الرجاء يحدد قيمة بانون بعد توصله بعرض رسمي بلغ 800 ألف دولار

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 09:50 الرجاء يحدد قيمة بانون بعد توصله بعرض رسمي بلغ 800 ألف دولار | سبور
الرجاء يحدد قيمة بانون بعد توصله بعرض رسمي بلغ 800 ألف دولار
عرض فريق الأهلي المصري لكرة القدم، قيمة تتراوح مابين 600 إلى 800 ألف دولار لفريق الرجاء البيضاوي من أجل الفوز بخدمات المدافع بدر بانون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

شوف سبور

عرض فريق الأهلي المصري لكرة القدم، قيمة تتراوح مابين 600 إلى 800 ألف دولار لفريق الرجاء البيضاوي من أجل الفوز بخدمات المدافع بدر بانون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل الأهلي المصري في مفاوضات جادة مع الرجاء الرياضي، بعد اقتناعه بالمستوى التقني للاعب بانون خاصة خلال مشاركته الأخيرة رفقة المنتخب المغربي المحلي في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

واستفسر الفريق المصري إدارة الرجاء على وضعية بانون ، وإمكانية بيعه ، حيث رد الفريق الأخضر بأن سعر اللاعب يصل لمليون دولار ، وهو المبلغ الذي وصفته إدارة نادي القرن بالمرتفع.

 

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شوف سبور المغرب الأهلي المصري الرجاء بدر بانون

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