مثير..الفلوس كيطيحو من السما..وها شنو وقع ﻿

تفاجأت ساكنة ولاية إلينوي الأمريكية، يومه الخميس، بتناثر آلاف الدولارات على طريق سريع بالولاية عقب وقوع حادث.

"شوف تيفي"

تفاجأت ساكنة ولاية إلينوي الأمريكية، يومه الخميس، بتناثر آلاف الدولارات على طريق سريع بالولاية عقب وقوع حادث.

وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الحادث وقع حين فقد سائق مركبة، تحمل نقودا، السيطرة عليها حيث اصطدم بالجدار الحديدي للشارع قبل أن يصطدم بسيارة ثانية، وحاولت سيارة ثالثة تفادي الاصطدام لكنها ارتطمت بالسيارة التي كانت تحمل نقود لعبة لفيديو القمار.

وأكدت المصادر ذاتها بأن شريط فيديو، أظهر عناصر الشرطة وهم يجمعون الدولارات المتناثرة، التي كانت معظمها مبللة بفعل الأمطار، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بإغلاق الطريق لمدة ساعة كاملة أمام الحركة السريعة من أجل جمع الأموال.